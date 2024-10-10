"Яндекс" запустил мобильное приложение "Алиса"

Компания "Яндекс" запустила мобильное приложение "Алиса", в нем можно общаться с виртуальным ассистентом и генерировать изображения с помощью визуальной нейросети. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Яндекс" выпустил мобильное приложение "Алиса". В нем можно общаться с виртуальным ассистентом, работать с текстами и генерировать изображения с помощью визуальной нейросети нового поколения YandexART 2.0", - говорится в сообщении.

Приложение доступно в Google Play и App Store,поддерживает текстовые и голосовые запросы, сохраняет историю диалогов. Синхронизация работает для всех устройств с "Алисой". Кроме того, теперь "Алиса" стала давать более полные, достоверные и структурированные ответы. Количество случаев, когда она не могла дать ответ, сократилось в шесть раз, уточнили в компании.

Приложение и новые возможности "Яндекс" представлены ко дню рождения "Алисы", которой 10 октября исполнилось 7 лет. В будущем "Алиса" получит "зрение" - сможет распознавать и анализировать объекты через камеру смартфона. У нее появится долгосрочная память, а еще ее можно будет перебивать, что сделает диалог естественнее, рассказали в "Яндексе".