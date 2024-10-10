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Венгрия удовлетворена сотрудничеством с РФ и "Газпромом"

Венгрия абсолютно удовлетворена сотрудничеством с Россией в области поставок природного газа, более выгодной альтернативы на настоящий момент нет. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, выступая на Петербургском международном газовом форуме.

Венгрия рассказала об итогах сотрудничества с РФ и "Газпромом"
© РИА Новости

"Мы абсолютно удовлетворены поставками и продолжающимся сотрудничеством между Россией и Венгрией, "Газпромом" и Венгрией. Контракты имеются, поставки осуществляются вовремя, а когда нам нужны дополнительные запасы, мы можем договориться об дополнительных поставках газа, - сказал он. - Есть более выгодная альтернатива? Я должен сказать, что нет".

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Петер Сийярто
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