Китайские магнаты вернулись в список богатейших людей планеты

Резкий рост китайского фондового рынка привел к увеличению числа миллиардеров из КНР в рейтинге Bloomberg Billionaires Index. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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По данным на 9 октября, в список 500 богатейших людей мира вошли 55 китайских бизнесменов, что на 9 больше, чем 23 сентября. Этот рост связан с серией мер экономической поддержки, объявленных правительством Си Цзиньпина.

Индекс CSI 300 китайских акций вырос более чем на 30% с момента объявления стимулов, поднявшись на 11% во вторник после недельных праздников. Лидером среди китайских миллиардеров стал основатель Nongfu Spring Co. Чжун Шаньшань с состоянием около $54 млрд. За ним следует Колин Хуан, основатель PDD Holdings.

Среди новых участников рейтинга самым богатым оказался Ци Ши, председатель и основатель East Money Information. Акции его компании выросли на 127% с 23 сентября.

За ним следует Чэнь Бан, председатель Aier Eye Hospital Group , котирующейся на бирже в Шэньчжэне, медицинской компании, которая имеет более 700 глазных больниц по всему Китаю. Список замыкает вдова Цзо Хуэя — Чжу Янь — основателя группы по продаже недвижимости KE Holdings.

До этого стало известно, что власти Китая усилили меры по ускорению роста ВВП. Пекин планирует стабилизировать рынок недвижимости, ограничить строительство новых домов и поддержать бедных и безработных. Продажа суверенных облигаций должна увеличить ВВП на 0,2 п.п.