«Лукойл» возобновил поставки нефти в Венгрию

Поставки нефти «Лукойла» в Венгрию возобновились, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей европейской страны Петер Сийярто. Его слова приводит ТАСС.

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Для восстановления транзита сторонам пришлось изменить контракт. Теперь прием топлива идет на границе Белоруссии и Украины.

«Это возлагает на нас большое финансовое бремя, что создает большие риски, но из-за недружелюбных действий украинской стороны и бездействия Еврокомиссии нам пришлось это сделать», — отметил Сийярто.

17 июля Украина прекратила транзит нефти «Лукойла» по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию, включив российскую компанию в санкционный список. Выбывшие объемы постаралась возместить «Татнефть».

Сийярто выразил возмущение тем, что страна-кандидат в ЕС (Украина) «играет в игры» с безопасностью энергопоставок двум членам союза. Он также подчеркнул, что ЕК никак не помогала в решении вопроса.