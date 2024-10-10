Группа "М.Видео-Эльдорадо" за девять месяцев открыла 68 новых магазинов

Группа "М.Видео-Эльдорадо", которая объединяет две российские сети бытовой техники и электроники, в январе - сентябре 2024 года открыла 68 новых магазинов и начала работу в 16 российских городах, говорится в сообщении компании.

"Группа "М.Видео-Эльдорадо" <…> в рамках согласованного на 2024 год плана развития сети за девять месяцев открыла 68 новых магазинов преимущественно нового эффективного компактного формата и вышла в 16 новых городов России", - сообщает ретейлер.

Темпы открытий, отмечает компания, были увеличены по сравнению с первыми двумя кварталами: за первое полугодие было открыто 38 магазинов, в третьем квартале - 30. В настоящее время сеть "М.Видео-Эльдорадо" насчитывает более 1,24 тыс. торговых объектов в 373 городах России.

Всего за 2024 год ретейлер планирует открыть не менее 100 магазинов компактного формата.

"В этом году мы продолжаем делать упор на открытие магазинов компактного формата, который уже хорошо зарекомендовал себя по таким показателям, как товарооборот, окупаемость и доходность", - отметил директор по развитию сети "М.Видео-Эльдорадо" Борис Огарков, слова которого приводятся в релизе.

Группа "М.Видео-Эльдорадо" - один из крупнейших российских ретейлеров бытовой техники и электроники, объединяет бренды "М.Видео" и "Эльдорадо". Компания управляет сетью из более 1,2 тыс. магазинов в России, а также развивает собственный маркетплейс техники и электроники. МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Группа "М.Видео-Эльдорадо", которая объединяет две российские сети бытовой техники и электроники, в январе - сентябре 2024 года открыла 68 новых магазинов и начала работу в 16 российских городах, говорится в сообщении компании.

"Группа "М.Видео-Эльдорадо" <…> в рамках согласованного на 2024 год плана развития сети за девять месяцев открыла 68 новых магазинов преимущественно нового эффективного компактного формата и вышла в 16 новых городов России", - сообщает ретейлер.

Темпы открытий, отмечает компания, были увеличены по сравнению с первыми двумя кварталами: за первое полугодие было открыто 38 магазинов, в третьем квартале - 30. В настоящее время сеть "М.Видео-Эльдорадо" насчитывает более 1,24 тыс. торговых объектов в 373 городах России.

Всего за 2024 год ретейлер планирует открыть не менее 100 магазинов компактного формата.

"В этом году мы продолжаем делать упор на открытие магазинов компактного формата, который уже хорошо зарекомендовал себя по таким показателям, как товарооборот, окупаемость и доходность", - отметил директор по развитию сети "М.Видео-Эльдорадо" Борис Огарков, слова которого приводятся в релизе.

Группа "М.Видео-Эльдорадо" - один из крупнейших российских ретейлеров бытовой техники и электроники, объединяет бренды "М.Видео" и "Эльдорадо". Компания управляет сетью из более 1,2 тыс. магазинов в России, а также развивает собственный маркетплейс техники и электроники.