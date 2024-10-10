В «Газпроме» заявили о готовности к зиме

Производственный комплекс холдинга сможет обеспечить все потребности в предстоящем сезоне.

Об этом сообщил журналистам зампред правления компании Виталий Маркелов. «К зиме готовы», — сказал он в кулуарах Петербургского международного газового форума. Маркелов уточнил, что не начинался отбор топлива из подземных хранилищ.

Ранее стало известно, что к наступающему отопительному сезону планировалось создать резерв газа более чем в 73 миллиарда кубических метров.