Уход иностранного бизнеса из России усложнили

Власти России ужесточили условия для иностранного бизнеса, желающего покинуть российский рынок. Теперь минимальный взнос для сделок по продаже активов в российский бюджет увеличен с текущих 15% до 35%. Также значительно возрос минимальный дисконт для сделок с 50% до 60%.

«Изменен размер обязательного дисконта к рыночной стоимости актива при таких сделках. Раньше они должны были продаваться за 50% от своей реальной цены, теперь скидка должна составлять минимум 60% (сам актив, таким образом, можно продать только за 40% от оценки)», — сообщили РБК со ссылкой на слова главы адвокатской коллегии «Николаев и партнеры» Юрия Николаева.

Он также отметил, что в планах есть изменения в законодательстве, которые будут касаться вывода средств (в виде займов и дивидендов) из России.

Назван покупатель бизнеса Unilever в России

Помимо этого, власти ввели новое правило, касаемо сделок по продаже российского бизнеса иностранцами. Согласно нему те, что превышают 50 млрд рублей, требуют одобрения президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что взносы с сделок по выходу иностранного бизнеса из России превысили план в 66 раз. По состоянию на 21 августа 2024 года поступления достигли ли почти 140 миллиардов рублей. Из страны полностью ушла британская компания Unilever, компания Danone продала часть бизнеса российским инвесторам.