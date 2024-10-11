Электромобили поставлены на кон предвыборной гонки в США

Глава Объединённого профсоюза работников автомобильной промышленности Шон Фейн заявил, что, в случае победы кандидата-республиканца на президентских выборах 5 ноября, сотни тысяч американских рабочих потеряют зарплату и свои места. При этом Фейн припомнил, как Трамп обещал отменить инвестиции в электромобили.

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По его словам, первыми пострадавшими от этой меры станут почти 650 рабочих на заводе в Лансинге в штате Мичиган, где Фейн и сделал своё заявление. Стоит отметить, что именно этот штат пока не определился, кого из кандидатов в президенты он поддержит. «Это намного больше, чем просто инвестиции. Это фабрики по всем Соединенным Штатам, и это фабрики по всей цепочке поставок, которые сейчас создаются. Так что речь идет о сотнях тысяч рабочих мест, которые Дональд Трамп просто списывает», — сказал представитель профсоюзов.

Несколько дней назад в Мичигане побывала и другой кандидат в президенты — демократ Камала Харрис, которая заявила там, что не планирует вводить обязательный запрет на использование только электромобилей. Она хочет, чтобы у потребителей был выбор, а американские производители могли бы конкурировать с Китаем.

Многие работники автопромышленности опасаются, что переход на электромобили может привести к сокращению числа рабочих мест. Харрис и ее советники отвергают это утверждение, заявляя, что детали для электромобилей также будут производиться в США, и рабочие руки будут нужны всегда.

Файн заявил, что автопрофсоюз поддержит Харрис. Именно администрация Байдена ввела 100%-ю пошлину на китайские электромобили, чтобы обеспечить американским производителям стабильную работу и расширение в промышленном секторе. Кроме этого, он заявил, что 65% членов профсоюза всегда голосуют за кандидатов от демократов, а заявления о том, что все поддерживают Трампа — фейки республиканцев.

«Для нас сложилась ясная картина, кто поддерживает рабочий класс», — сказал он.

В конце лета Трамп заявил, что в случае избрания он рассмотрит возможность отмены налоговой льготы в размере 7 500 долларов на покупку электромобилей, которую утвердила администрация Байдена. По мнению кандидата в президенты, налоговые льготы и стимулы «в целом не очень хорошая вещь».