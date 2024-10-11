TikTok сократит сотни рабочих мест

Оператор сервиса создания и просмотра коротких видео TikTok сократит несколько сотен рабочих мест по всему миру из-за внесения изменений в процесс модерации контента. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, 700 рабочих мест будут сокращены в Малайзии. Владелец TikTok - китайская компания ByteDance - заявляет, что планирует уволить менее 500 сотрудников в этой стране. Источники агентства отмечают, что большинство сокращений коснется работников, занимающихся модерацией контента на платформе.

Компания TikTok в ответ на запрос Reuters подтвердила планы сократить "несколько сотен сотрудников" в рамках "более масштабного плана улучшения модерации". Агентство напоминает, что платформа использует для проверки контента сочетание "работы вручную" и методов, основанных на технологии искусственного интеллекта.

Как пишет Reuters, всего в ByteDance работают более 110 тыс. человек в более чем 200 городах по всему миру. Агентство напоминает, что ранее власти Малайзии сообщали о резком росте вредоносного контента и призвали руководство сервисов, включая TikTok, ужесточить контроль в этой области.