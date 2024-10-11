Принято решение о выходе Мосбиржи из состава акционеров Казахстанской фондовой биржи

Казахстанской фондовой биржи (KASE), оно поддержано как казахстанской, так и российской сторонами. Об этом сообщил в ходе брифинга председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов, его слова передает ТАСС.

«Принципиальное решение о том, что Мосбиржа выйдет из состава акционеров KASE, принято, и оно коллегами Мосбиржи поддержано», — сказал он.

Сулейменов назвал это решение «правильным» и «профессиональным».

В июле Сулейменов сообщил, что объединение Казахстанской фондовой биржи (KASE) и Международной биржи Астаны (AIX) было приостановлено из-за санкций Соединенных Штатов, введенных против Мосбиржи.

12 июня США ввели санкции в отношении Мосбиржи, а также Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). В Минфине РФ признали, что новые ограничения усложнят внешнее взаимодействие России. Между тем внутренний рынок продолжает работать в прежнем режиме. Более того, в Минфине ожидают рост числа размещений компаний на Мосбирже.