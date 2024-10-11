Акции Tesla упали после презентации роботакси

Акции Tesla упали на 6%. Это случилось после проведения компанией масштабной презентации «We, Robot», сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Напомним, что мероприятие прошло накануне. Создателем и главой компании Илоном Маском были представлены беспилотное такси Cybercab, в котором нет ни педалей, ни руля, беспилотный автобус Robovan, а также новая версия гуманоидных роботов Optimus.

Несмотря на то, что презентация была организована на высоком уровне, рынок разочаровало отсутствие конкретики по планам производства и продажи новинок, говорится в публикации.

Ранее основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что весь транспорт на Земле станет полностью автономным в течение 50 лет. Он выразил уверенность, что транспорт будет развиваться все быстрее. Ранее миллиардер пообещал выпустить самый дешевый автономный электромобиль Tesla к середине 2025 года.