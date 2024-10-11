Подразделение Sony решило ликвидировать свое юрлицо в России

Компания "Сони мобайл коммюникейшнз рус" - российское подразделение Sony Mobile Communications - подала заявление о самоликвидации, следует из базы ФНС России. Sony Mobile Communications, работающая в сфере портативной электроники, является дочерней структурой Sony.

В российском подразделении на конец 2023 года работал всего один человек - гендиректор, гражданин Белоруссии Анатолий Машков. Документы для ликвидации поданы в ФНС 10 октября. Эта компания уже пыталась провести самоликвидацию - в декабре 2023 года, но тогда ей было в этом отказано.

Sony в 2022 году приостановила работу Playstation Store, а также поставки своих консолей, игр в Россию и отгрузки дилерам. при этом основное российское юрлицо "Сони электроникс" пока действует.

В его отчетности за 2023 год сказано, что руководство "предпринимает все возможные меры для продолжения хозяйственной деятельности на территории РФ": продажу оставшегося стока товаров, оказание услуг по техническому и гарантийному обслуживанию товаров, заключение новых банковских договоров на обслуживание и так далее.