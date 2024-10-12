Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что команда ее бывшего мужа Владислава Бакальчука обворовала компанию на 37 млрд рублей. Об этом бизнесвумен заявила в субботу, опубликовав видеообращение в Telegram-канале.

«Именно Владислав своими неразумными действиями в прошлом году вызвал целую серию забастовок. А его хваленая команда, про которую он так много рассказывал, обворовала нашу компанию на 37 миллиардов рублей», — сказала Ким.

По ее словам, из-за Бакальчука были заморожены все стройки, что поставило под угрозу бизнес Wildberries и контрагентов.

Бакальчук обратился к правительству из-за Wildberries

Ким добавила, что ее «не надо ни от кого спасать», ее «никто не обманул, и никто не одурманил».

«Решение объединиться с компанией Russ — это было правильное бизнесовое решение. Все стратегические важные решения для развития компании я всегда принимала и принимаю сама», — сказала Ким.

Она призвала решать все вопросы в рамках российского законодательства, и «не устраивать разборки в стиле 90-х».