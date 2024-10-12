Лукашенко заявил, что «Роснефть» «пощупает» территории Белоруссии

Российская компания «Роснефть» начнет изучать недра Гомельской области на предмет нефтедобычи. Белорусские власти уже договорились с главой «Роснефти». Об этом заявил в субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко выступил 12 октября на фестивале-ярмарке «Дажынкі-2024» в поселке Корма Гомельской области. В своей речи он сказал, что «Роснефть» начнет искать черное золото на территории Белоруссии.

«Мы договорились с руководителем "Роснефти", что мы "пощупаем" серьезно территории Гомельской области», — заявил белорусский президент.

Он напомнил, что в Белорусской ССР уже бурили скважины, но нефть добывать не стали. По мнению Лукашенко, надо вновь искать полезные ископаемые, чтобы помочь развитию регионов.