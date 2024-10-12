Лукашенко заявил, что «Роснефть» «пощупает» территории Белоруссии
Российская компания «Роснефть» начнет изучать недра Гомельской области на предмет нефтедобычи. Белорусские власти уже договорились с главой «Роснефти». Об этом заявил в субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.
Александр Лукашенко выступил 12 октября на фестивале-ярмарке «Дажынкі-2024» в поселке Корма Гомельской области. В своей речи он сказал, что «Роснефть» начнет искать черное золото на территории Белоруссии.
«Мы договорились с руководителем "Роснефти", что мы "пощупаем" серьезно территории Гомельской области», — заявил белорусский президент.
Он напомнил, что в Белорусской ССР уже бурили скважины, но нефть добывать не стали. По мнению Лукашенко, надо вновь искать полезные ископаемые, чтобы помочь развитию регионов.
«Мы обязательно найдем там нефть (в советские времена скважины пробурили и бросили). И мы эти деньги направим на развитие нашей Гомельщины», — добавил Лукашенко.