Ливийская NOC нарастила уровень добычи нефти

Объем добычи нефти в Ливии достиг отметки в 1,3 млн баррелей в сутки. Об этом сообщила Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Согласно заявлению, "за последние сутки зафиксирован уровень в 1 305 059 баррелей" и "работа по наращиванию уровня производства продолжается". 10 октября объем добычи нефти в Ливии вернулся к отметке в 1,2 млн баррелей в сутки после приостановки ее производства и экспорта из-за внутренних разногласий.

23 сентября глава правительства на востоке Ливии Усама Хаммад объявил о приостановке экспорта нефти и ее добычи в знак протеста против нападений на руководство и сотрудников центрального банка Ливии, а также из-за попыток неких "незаконных формирований завладеть всеми этими финансами, в том числе теми, что получены от добычи нефти, и растратить их на собственные нужды". Какие формирования имеются в виду, Хаммад не указал.

Как отмечает телеканал Libya Al Ahrar, напряженность возникла после того, как глава Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи принял решение о смене управляющего ЦБ страны и совета его директоров, что категорически отвергал парламент, поддерживающий правительство Хаммада.

Сейчас в Ливии фактически существуют два правительства: кабмин на востоке страны, утвержденный парламентом, и Правительство национального единства в Триполи. 22 июня прошлого года истек установленный ООН по итогам женевских договоренностей срок переходного периода, к концу которого в Ливии должны были появиться избранные президент и парламент. Выборы, намеченные на декабрь 2021 года, отменили из-за отсутствия необходимой конституционной основы и проблем с обеспечением безопасности при проведении всеобщих выборов.