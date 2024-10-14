Аналитики рассказали про тенденции в сфере зарплат в IT

Тенденции на понижение зарплат сейчас нет в IT-отрасли, среди крупных компаний наблюдается высокая конкуренция за IT-кадры. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС старший управляющий директор "Авито работа" Артем Кумпель.

"Сейчас наблюдается высокая конкуренция за IT-кадры среди больших компаний. В этой сфере сейчас, безусловно, [сформирован] рынок соискателя, поэтому тенденции на снижение зарплат мы не видим", - сказал Кумпель.

В середине сентября газета "Ведомости" со ссылкой на опрос платформы для рекрутинга hh.ru и облачного провайдера K2 Cloud сообщила, что работодатели перестали повышать зарплаты IT-специалистам.

Согласно приведенным данным, от индексации зарплат в 2024 году отказалось 38% компаний. Кроме того, по данным газеты, крупные IT-компании подтвердили "неадекватные зарплатные ожидания" по отдельным специальностям, которые невозможно удовлетворить.