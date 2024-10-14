Помехи модернизации в российских компаниях объяснили

Инвестировать в автоматизацию и модернизацию производства в России мешают ограничения на импорт технологий и относительно дешевый человеческий труд. Помехи для развития в российских компаниях «Коммерсантъ».

Как отмечают эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), рынок труда в России находится в точке «перегрева» — число вакансий на одного занятого находится вблизи исторического максимума, а уровень безработицы обновляет исторические рекорды.

Нынешний дефицит труда в России — отчасти парадоксальное следствие избыточной занятости, отчасти — следствие демографического спада и сокращение миграции. При этом власти поддерживают искусственную занятость на предприятиях, открывая больше вакансий даже в условиях нехватки рабочих рук, что снижает производительность труда и, в свою очередь, ведет к его недооценке. Из-за этого компании теряют мотивацию для модернизации и роботизации, что сказывается на качестве продукции.

Автоматизация российских производств могла бы высвободить до 12–15 миллионов занятых, ликвидировать нынешнее «скрытое индустриальное перенаселение» и хронический разрыв в производительности труда между Россией и технологически развитыми странами. В результате сложившийся «рынок соискателя» снова станет «рынком работодателя», и так как работодатели смогут снова выбирать себе работников, то, вероятнее всего, предпочтут тех, кто потребует меньше социальных обязательств. Однако этому мешают достаточно низкие расходы на оплату труда, малая доступность оборудования и технологий из-за санкций, а также прогнозируемый рост импорта иностранных рабочих.

Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин назвал роботизацию прямым путем к преодолению острого кадрового голода в России. На фоне дефицита кадров он призвал продолжать процесс замены работников роботами в ряде сфер, включая логистику, промышленное производство, хранение и сортировку товаров. Стоимость рабочей силы в этих секторах в среднесрочной перспективе будет становиться дороже и дороже, а автоматизация будет становиться все выгоднее и выгоднее, резюмировал он.