Telegram откроет представительство в Казахстане

Мессенджер Telegram откроет свое представительство в Казахстане. Об этом сообщило Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики.

Глава Минцифры Жаслан Мадиев отметил, что в настоящее время активно обсуждается тема открытия в Казахстане представительств крупных интернет – платформ, в том числе и Telegram.

«Мы активно сотрудничаем с Telegram для оперативного удаления неправомерного контента и блокировки деструктивных каналов (…) Уже достигнуто соглашение с Telegram о назначении их представителя и открытии офиса - важный шаг для повышения контроля над контентом», - пояснил он.

Также министр напомнил, что крупные интернет-платформы теперь обязаны иметь представительство в Казахстане в соответствии с законодательством.

«Защита пользователей остается одним из главных приоритетов, и мы будем укреплять сотрудничество для достижения этой цели», - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что основателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции 24 августа. Ему инкриминируют шесть правонарушений, в том числе администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой. В итоге Дуров был опущен из-под ареста под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию страны. А СМИ сообщили, что Telegram после задержания Дурова стал отвечать на запросы властей Франции, США, Южной Кореи, Бельгии.

23 сентября Дуров заявил, что в мессенджере обновлены условия обслуживания и политика конфиденциальности, а IP-адреса и телефоны тех, кто нарушает правила, могут быть переданы «соответствующим органам». А 2 октября пояснил, что процесс раскрытия данных «был запущен задолго до прошлой недели». По его словам, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов преступников властям с 2018 года.