МТС перечислит в бюджет 3 млрд рублей незаконного дохода

Компании МТС необходимо перечислить в бюджет России 3 миллиарда рублей незаконного дохода. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

Как уточняется, ведомством было выдано сотовому оператору предписание по итогам рассмотрения антимонопольного дела. ФАС напомнила о том, что в апреле и мае текущего года компания в среднем на 8% повысила стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 миллионов абонентов.

Подчеркивается, что повышение было экономически необоснованным и ущемляло интересы потребителей. Также оператору необходимо снизить тарифы для абонентов, которых коснулось увеличение стоимости услуг сотовой связи.

Летом Федеральной антимонопольной службой было инициировано возбуждение дела в отношении операторов связи «МегаФон», «Билайн» и МТС. Решение связано с невыполнением операторами предупреждения ведомства о прекращении взимания дополнительной платы с абонентов в Крыму. В службе подчеркнули, что с начала 2024 года для операторов связи создали экономические условия для оказания своим абонентам услуг в Крыму и Севастополе без взимания дополнительных средств.