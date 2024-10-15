В России остановили деятельность одной из авиакомпаний

Федеральное агентство воздушного транспорта лишило камчатскую частную вертолетную авиакомпанию «Витязь Аэро» сертификатов эксплуатанта — она больше не сможет заниматься воздушными перевозками. Об этом пишут «Известия».

Росавиация аннулировала два сертификата для выполнения коммерческих авиаперевозок и авиационных работ, а также свидетельство эксплуатанта авиации общего назначения.

Инсайдеры: после крушения вертолета с туристами у «Витязь-Аэро» отзовут сертификат эксплуатанта

Такое решение было принято по итогам проверки «Витязь Аэро» после крушения вертолета Ми-8 на Камчатке в конце августа, отмечает издание со ссылкой на источник в Минтрансе.

31 августа на Камчатке пропал вертолет Ми-8 с 22 людьми на борту, включая трех членов экипажа и 19 пассажиров. На следующий день были найдены его обломки. Следователи рассматривают две основные версии крушения: ошибка пилота или техническая неисправность. По факту крушения вертолета назначили свыше 100 судебных экспертиз.

Ранее в Амурской области пропал вертолет с тремя людьми на борту.