Лихачев сообщил о рекордных инвестициях Росатома в 2024 году

В 2024 году объем инвестиций Росатома составит рекордные 1,5 трлн рублей, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Лихачева, Росатом объединяет более 460 предприятий, работающих в 70 странах по 120 направлениям бизнеса. В 2023 году консолидированная выручка компании превысила 2,6 трлн рублей. В 2024 году ожидается увеличение этого показателя до 3 трлн рублей. Основной вклад в рост выручки вносят новые направления деятельности и активная работа за рубежом, сообщает ТАСС.

Планы Росатома также включают выплату налогов и платежей в фонд социального страхования в размере почти 576 млрд рублей. Это подчеркивает важность компании для экономики страны, а также ее вклад в развитие социальной сферы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин высоко оценил успехи госкорпорации «Росатом» и выразил надежду на дальнейшее лидерство в технологической сфере.

На встрече в Калининграде глава Росатома Алексей Лихачев провел переговоры с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.