Генпрокуратура России потребовала взыскать с Shell более €1 млрд

Генеральная прокуратура России в своем иске к структурам британо-нидерландской энергетической корпорации Shell требует взыскать с них более 1 миллиарда евро убытков, сообщили РИА Новости в пресс-службе арбитражного суда Москвы.

"Взыскивают более 1 миллиарда евро убытков", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос о сумме иска.

Ранее во вторник из определения суда стало известно, что арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению и назначил на 11 декабря предварительные слушания по иску Генпрокуратуры к Shell.