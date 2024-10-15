"Солар" запускает отраслевой венчурный фонд в сфере кибербезопасности

ГК "Солар" объявила о создании отраслевого венчурного фонда Solar Ventures, который будет способствовать выходу молодых компаний в сфере информационной безопасности (ИБ) на российский рынок.

Об этом сообщает пресс-служба группы компаний.

"Solar Ventures станет первым и на данный момент единственным узкоотраслевым фондом в России с фокусом на продукты в сфере информационной безопасности. Объектом инвестиций станут проекты ранней стадии, а также компании, вышедшие на этап масштабирования", - говорится в сообщении.

Наибольший интерес для фонда представляют новые подходы к решению задач в сфере ИБ, а также опытные команды, способные создавать и развивать продукты в неосвоенных технологических нишах кибербезопасности, отметили в компании.

"Солар" планирует инвестировать в фонд до 1,1 млрд рублей, что составляет около 5% от общего объема ранее заявленной инвестиционной программы. Фонд открыт к синдицированным сделкам с участием крупных компаний, фондов и частных инвесторов.