В Корпорации МСП рассказали о программе льготного лизинга для малого бизнеса

Малый бизнес получил оборудование на 3,37 млрд рублей по программе льготного лизинга в 2024 году. Об этом сообщили в Корпорации МСП, дочернее общество которой МСП Лизинг предоставляет лизинговую поддержку в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

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В корпорации также отметили, что для предпринимателей из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей действует отдельная программа через ГУП ДНР «РЛК».

По словам заместителя министра экономического развития РФ Татьяны Илюшниковой, льготные лизинговые программы дополняют линейку финансово-гарантийных инструментов поддержки малого и среднего бизнеса, прежде всего в производственной сфере на стадии инвестиций, модернизации, расширения бизнеса.

«На новых территориях эти инструменты также чрезвычайно востребованы. Сумма поддержки предпринимателей Запорожской области, ДНР и ЛНР в сфере машиностроения, химической и пищевой промышленности в 2024 году составила 110 млн рублей», — сообщила она.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич пояснил, что поддержка предприятий, которые инвестируют в расширение и модернизацию своих производственных мощностей, является одним из стратегических направлений работы корпорации.

«В настоящее время льготный лизинг позволяет бизнесу привлекать оборудование по ставке в два с лишним раза ниже ключевой. При этом большинство получателей льготной лизинговой поддержки ведут свою деятельность в приоритетных отраслях экономики», — заявил он.

Александр Исаевич уточнил, что на машиностроение и металлообработку приходится 45,9% от всего объема выделенных на программу средств, на химическое производство — 13,7%, пищевую отрасль — 11,9%, легкую промышленность — 7,1%, полиграфию — 5,9%.

В Корпорации МСП добавили, что наибольший объем льготной лизинговой поддержки получили предприниматели Московской области — 423 млн рублей, Санкт-Петербурга — 238 млн рублей, а также Свердловской области — 179,8 млн рублей.

По мнению Татьяны Илюшниковой, такой инструмент поддержки предпринимателей, как льготный лизинг, показал эффективность и востребованность.