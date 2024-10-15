Путин передал во временное госуправление компании холдинга «Главпродукт»
Президент России Владимир Путин передал во временное государственное управление компании холдинга «Главпродукт», которые в основном занимались производством консервов. Соответствующий указ во вторник, 15 октября, был опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, 100 процентов долей фирмы перейдут под контроль Росимущества. При этом собственником всего холдинга через ООО «Промсельхозинвест» числилась оформленная в Соединенных Штатах компания Universal Beverage Company. Президентский указ вступает в силу со дня его подписания, следует из текста документа.
20 сентября ликеро-водочные заводы «Родник и К» и «Русский север» добились запрета на продолжение судебного разбирательства на Кипре с компанией GSH Trademarks Limited, выступающей правообладателем торговой марки водки «Хортиця».
12 сентября южнокорейский бренд LG подал в Роспатент заявку на регистрацию нового товарного знака в России — Ohui. Новый бренд будет создавать косметическую продукцию и производить парфюм, ходовые средства для волос и кремы.