Бывший супруг основательницы Wildberries Татьяны Ким Владислав Бакальчук обвинил ее в погашении долгов рекламной группы Russ за счет доходов маркетплейса. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Газета.Ru

Бакальчук, в частности, сообщил, что в день завершения слияния Wildberries с Russ (1 октября 2024 года) маркетплейс во главе с Ким оплатил «миллиардные» долги рекламной группы перед банком ВТБ и Федеральной налоговой службой (ФНС). «Да, вы не ослышались — все долги», — подчеркнул бывший супруг Ким. Lenta.ru

Объединение Wildberries и Russ завершилось в начале октября. Основательница маркетплейса утверждала, что ее компания нуждалась в перестройке и изменениях еще в ноябре 2023 года. News.ru