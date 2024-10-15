Стали известны подробности о переданной Путиным под госуправление компании

Зарегистрированная в США компания Universal Beverage Company, через ООО «Промсельхозинвест», являлась собственником холдинга «Главпродукт», пишет РБК со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что холдинг передан во временное управление Росимущества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на портале правовой информации.

По данным портала, компания была создана в конце 90-х Леонидом Смирновым — выходцем из СССР, который эмигрировал в США, а после развала Союза вернулся в Россию.

Ассортимент компании представлен более 500 наименованиями, в основном это мясные, овощные, фруктовые консервы, сгущенка, паштеты, соусы.

Путин передал во временное госуправление компании холдинга «Главпродукт»

В 2000-е годы «Главпродукт» провел масштабную рекламную кампанию, которая запомнилась многим россиянам, отметили журналисты.

В рамках акции холдинг представлял свою продукцию как сделанную по «советским стандартам», размещал на этикетках аббревиатуру ГОСТ, однако, по мнению экспертов, только часть консервов на самом деле была «гостовской».

Напомним, что за последние два года несколько крупных российских компаний перешли под госуправление.

Среди них производитель макарон АО «Макфа» (компанию основал бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич) и пивоваренная компания «Балтика» (принадлежала датской Carlsberg).