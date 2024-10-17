Банки лишили еще одного источника дохода

С ноября банки не смогут брать комиссию за большинство переводов через СБП в адрес государства, рассказал основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев, передает «Прайм». Он добавил, что при этом стоит проверять такие платежи в личном кабинете.

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И если они есть — обращайтесь в банк, — заявил эксперт.

Он добавил, что банкам это нововведение не выгодно, но они смогут восстановить свои доходы, подняв размер других комиссий. К примеру, за выпуск карты, безналичные перечисления, смс-уведомления.

С 1 мая 2024 года вступил в силу закон, по которому банки должны проводить денежные переводы между счетами одного клиента в разных кредитных организациях без комиссии до 30 млн рублей в месяц. Новые правила открыли возможность переводить свои средства между банками без лишних расходов, они будут способствовать развитию конкуренции и улучшению качества банковских продуктов. Ожидается, что закон снизит операционные риски для людей, которые раньше были вынуждены снимать деньги со счета наличными, чтобы перевести их в другой банк без комиссии.

Документ был внесен на рассмотрение в Госдуму еще в июле 2022 года (принят в июле 2023-го), но изначально дискуссия велась вокруг повышения бесплатного лимита до 1,4 млн руб. — на этой сумме настаивал ЦБ. При этом банки предлагали снизить лимит бесплатных переводов самому себе до 300–600 тыс. рублей.