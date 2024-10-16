Стало известно,  у кого в России зарплаты выросли вдвое

Зарплаты менеджеров среднего и высшего звена в 2024 году выросли в 1,6 раза по сравнению с 2023 годом, пишет РБК. Отмечается, что спрос на таких сотрудников увеличился на 14%, а самые высокие предложения по средним доходам сотрудников предлагают компании, специализирующиеся на оказании услуг по бизнесу.

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Уточняется, что самый быстрый рост востребованности руководителей наблюдается в гостинично-ресторанном бизнесе — 38%. В финансовом секторе этот показатель составил 29%, ЖКХ — 24%, нефтегазовая сфера — 23%. При этом больше всего предложений на рынке труда — в сегменте розничной торговли, за год спрос на них остался на прежнем уровне. В IT-отрасли количество вакансий возросло на 17%, в строительном секторе — на 10%. Больше всего зарплаты выросли у руководителей учреждений культуры — на 40%, до 100 тысяч рублей.

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что в России индексируют зарплаты учителей, врачей, медработников и других работников бюджетной сферы. Глава Минфина РФ уточнил, что на эти цели будет направлено 114 млрд рублей.

До этого первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко сообщил. что в 2025 году будут повышены зарплаты соцработников и педагогов. Он подчеркнул, что в бюджет также заложен рост зарплат в 2026 и 2027 годах.