Основательница Wildberries обвинила бывшего мужа в подготовке провокаций

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким обвинила бывшего супруга Владислава Бакальчука в разработке «незаконного пресс-тура» на склад в Шушарах. В своем Telegram-канале она призвала подрядчиков и журналистов из соображений безопасности не посещать еще не введенный в эксплуатацию после пожара объект.

Уважаемые журналисты и подрядчики, я беспокоюсь о вашей безопасности и не рекомендую вам посещать объект, который не введен в эксплуатацию. А этому человеку и его коллегам я бы хотела напомнить, что незаконное проникновение на частную территорию преследуется по закону, — сказала Ким.

Глава Wildberries обвинила своего бывшего мужа в расхищении средств компании

В опубликовала в Telegram видео она заявила, что ночью была вынуждена прибыть в офис из-за подготовленного экс-супругом «подарка». Предпринимательница отметила, что узнала о запланированном «незаконном пресс-туре» и разосланных журналистам и подрядчикам сообщениях с координатами. Ким назвала Бакальчука «социально опасным» человека с «неясным правовом статусом», который «продолжает устраивать провокации».