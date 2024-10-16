Ведугинское золоторудное месторождение выйдет на проектную мощность к 2028 году

Ведугинское золоторудное месторождение в Красноярском крае выйдет на проектную мощность к 2028 году. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту краевого бюджета на 2025 и плановый период 2026-2027 годов.

"ГРК "Амикан" на Ведугинском золоторудном месторождении продолжит строительство горнодобывающего и перерабатывающего предприятия. Первые объекты инфраструктуры построены и введены в эксплуатацию в 2023 году. Выход на проектную мощность запланирован к 2028 году", - говорится в документе.

Согласно данным на сайте компании "Полиметалл", проект "Ведуга" планируется запустить во втором полугодии 2027 года. Он включает в себя обогатительную фабрику производительностью два млн тонн в год. "Ведуга" имеет статус регионального инвестиционного проекта, который позволит применять сниженную ставку по налогу на прибыль с 2026 по 2028 годы и налоговые льготы по НДПИ до 2035 года.

Месторождение руды "Ведуга" расположено в районе Северо-Енисейкого золотого пояса в Красноярском крае. Руда с месторождения является упорной. Золото непосредственно связано с сульфидами и присутствует в виде рассеянных вкраплений, вследствие чего добываемая руда нуждается в первичном мелком измельчении перед пенной флотацией. Рудные запасы месторождения (по состоянию на 1 февраля 2023 года) составляют 31,87 млн тонн руды со средним содержанием золота 3,9 г/т.

По данным сервиса "ТАСС Экономика", совладельцами компании "Амикан" являются АО "Полиметалл" (49,99% уставного капитала) и АО "Парус Мск" (50,01%). Выручка компании по итогам прошлого года составила 882,5 млн рублей, чистая прибыль - 44,7 млн рублей. "Полиметалл" является одним из крупнейших производителей золота и серебра в России, портфель компании включает в себя девять действующих месторождений по добыче золота, серебра и меди, фабрику автоклавного окисления (POX) а также другие проекты геологоразведки и разработки месторождений в России.