Снежнянский машзавод в ДНР вошел в госкорпорацию "Ростех"

Снежнянский машиностроительный завод в Донецкой Народной Республике (ДНР) включен в контур государственной корпорации "Ростех".

На предприятии организуют учебно-производственный центр, сообщил глава республики Денис Пушилин.

"Снежнянский машзавод перешел в ведение госкорпорации "Ростех". Встретился с генеральным директором АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" Вадимом Бадехой. Обсудили перспективы развития уникального производства, социальные аспекты", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что на заводе начали создавать учебно-производственный центр для переобучения сотрудников. Кадры для предприятия также будет готовить местный техникум промышленности и сферы услуг. По словам руководителя региона, зарплату заводчан приведут к уровню других предприятий, входящих в "Ростех".

Снежнянский машиностроительный завод основан еще в 1907 году. Специализировался на производстве лопаток для турбин вертолетов, самолетов-штурмовиков и гражданских двигателей.