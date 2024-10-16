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ВТБ пока не подал заявку в ФАС по покупке доли в "Почта банке"

ВТБ пока не подал заявку в ФАС по покупке доли в "Почта банке". Сумма сделки оценивается исходя из капитала в 72 млрд рублей.

ВТБ пока не подал заявку в ФАС по покупке доли в "Почта банке"
© ТАСС

Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин на форме Finopolis 2024.

"Нет, мы пока еще не подавали. Мы имеем согласие в принципиальном плане, но нам нужно корпоративные процедуры закончить. Сумма сделки - исходя из капитала - 72 млрд [рублей], мы платим капитал исходя из того, что "Почту" нельзя обижать, - сказал Костин.

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