Сбер впервые стал вторым крупнейшим эквайером среди всех банков мира
Сбербанк, по версии ведущего мирового издания в сфере платежных систем Nilson Report, занял второе место в мире по количеству обработанных транзакций за 2023 год с долей в 9,1%.
Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.
"Сбер сохранил лидирующие позиции в мировом рейтинге крупнейших эквайеров и занял второе место в мире по количеству обработанных транзакций. Как показал рейтинг ведущего мирового издания в сфере платёжных систем Nilson Report, по итогам 2023 года Сбер всего на 1 процентный пункт уступил мировому лидеру - JPMorgan Chase. 9,1% всего мирового рынка транзакций приходится на российский банк", - указано в сообщении.
В нем отмечается, что за 2023 год Сбер показал наиболее динамичный рост и значительно сократил разрыв с мировым лидером. Третью и четвертую строчки заняли Worldpay и Fiserv.
"Сбер постоянно развивает свои сервисы, чтобы соответствовать любым запросам людей. Мы гордимся, что благодаря нашим клиентам стали одним из лидеров на мировом рынке эквайринга. В прошлом году они расплатились с помощью сервисов Сбера больше 47 млрд раз. Мы продолжим развивать свои технологии, чтобы людям было удобно и безопасно пользоваться самыми лучшими сервисами и услугами в мире", - отметил глава банка Герман Греф.