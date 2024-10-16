Сбер впервые стал вторым крупнейшим эквайером среди всех банков мира

Сбербанк, по версии ведущего мирового издания в сфере платежных систем Nilson Report, занял второе место в мире по количеству обработанных транзакций за 2023 год с долей в 9,1%.

Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Сбер сохранил лидирующие позиции в мировом рейтинге крупнейших эквайеров и занял второе место в мире по количеству обработанных транзакций. Как показал рейтинг ведущего мирового издания в сфере платёжных систем Nilson Report, по итогам 2023 года Сбер всего на 1 процентный пункт уступил мировому лидеру - JPMorgan Chase. 9,1% всего мирового рынка транзакций приходится на российский банк", - указано в сообщении.

В нем отмечается, что за 2023 год Сбер показал наиболее динамичный рост и значительно сократил разрыв с мировым лидером. Третью и четвертую строчки заняли Worldpay и Fiserv.