СДЭК открыл новый склад в Дубае

Пресс-служба логистического оператора СДЭК объявила об открытии склада полного цикла в Дубае. Фирма будет сотрудничать с разными интернет-магазинами, передает РИА Недвижимость.

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Как отмечается, склад фулфилмента находится в помещении, способном в краткие сроки увеличить площадь склада при поставке крупных партий товаров. Так, компания сможет более гибко работать как с крупными, так и мелкими предприятиями, уточнил СДЭК.

Сообщается, что на новом складе будут осуществлять все основные операции. Речь идет о приеме товара, его хранении, сборке заказов, работе с возвратами и подготовке товаров для маркетплейсов. В пресс-службе добавили, что Дубай представляет для фирмы очень хорошие логистические возможности.

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