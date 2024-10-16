Акционеры ВТБ поддержали создание юрлица для заблокированных активов
Банк ВТБ до конца года планирует единовременно передать специальному юрлицу активы и обязательства перед недружественными кредиторами на общую сумму до 170 млрд рублей.
Об этом журналистам сообщил первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов через пресс-службу банка.
16 октября акционеры ВТБ на внеочередном собрании одобрили реорганизацию в форме выделения из банка отдельного юридического лица. На него перейдут заблокированные активы и обязательства перед недружественными кредиторами.
"До конца года мы планируем единовременно передать вновь созданному обществу активы и обязательства перед недружественными кредиторами на общую сумму до 170 млрд рублей. Это позволит нам обеспечить более эффективную работу с такими активами и обязательствами, а также будет способствовать улучшению структуры баланса и финансовых показателей ВТБ по итогам 2024 года", - отметил Пьянов.