ДОМ.РФ и холдинг "Т1" будут развивать цифровые проекты для финансовой отрасли

Институт развития ДОМ.РФ и холдинг "Т1" договорились совместно развивать новые цифровые технологии и пилотные проекты для импортозамещения в финансовой отрасли РФ.

Соответствующий меморандум они подписали в ходе форума Finopolis-2024.

"Важным направлением станет пилотирование единого конвейера IT-разработки <...>, а также апробация платформы для работы с информацией о клиентах", - сообщила пресс-служба ДОМ.РФ.

Все проекты будут реализованы с участием площадки ассоциации Финтех. Управляющий директор ДОМ.РФ Николай Козак выразил уверенность, что опыт и экспертиза участников соглашения "повысят эффективность бизнес-процессов и ускорят вывод на рынок новых продуктов и сервисов, востребованных отраслью".

Заместитель генерального директора холдинга "Т1" по продуктам и сервисам Кирилл Булгаков отметил успешный опыт реализации совместных проектов с ДОМ.РФ, а также озвучил планы по дальнейшему развитию инструментов цифровизации для нужд финансовой индустрии.