Nord Stream ответила страховщикам на претензию из-за вмятины на трубопроводе

Оператор Nord Stream AG не согласен с версией страховых компаний Lloyd’s Insurance Company и Arch Insurance о том, что вмятина на трубопроводе возникла из-за взрывов в 2022 году, и требует доказательств в суде, следует из судебного документа.

Согласно заявлению оператора, вмятина могла появиться в период с 9 марта 2021 года по 30 октября 2022 года из-за внешнего воздействия. Lloyd’s и Arch, однако, настаивают на том, что повреждение связано с взрывами, основываясь на его местоположении и обломках неопознанных предметов рядом с вмятиной. Страховщики также подчеркнули важность установления точного времени возникновения вмятины из-за изменений в полисах после 1 ноября 2021 года, что затрудняет определение ответственных за возмещение ущерба, передает РБК.

Компания Nord Stream AG признала, что при первоначальном обследовании вблизи повреждения были обнаружены неопознанные объекты цилиндрической и крючкообразной форм. Однако оператор не согласился с общей версией о взрывах как причине возникновения вмятины и требует от ответчиков строгих доказательств этой версии.

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Компания также отметила, что период страхования полисов охватывает с 1 ноября 2019 года по 31 октября 2023 года, а время появления вмятины было конкретизировано в достаточной степени.

Ранее компания Nord Stream AG обновила иск в суде Лондона, требуя от страховщиков Lloyd’s и Arch компенсацию в размере 574 млн евро за повреждения «Северного потока».

Lloyd’s of London и Arch Insurance отказались выплатить компенсацию, поскольку посчитали, что повреждения «Северного потока» стали результатом военных действий, не включенных в страховой контракт.

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