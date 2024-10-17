"Сберстрахование" запустило программу почасового страхования

Сберстрахование" запустило для пользователей программу почасового страхования с двумя тарифами. Базовый тариф покрывает риски травм, инвалидности, ДТП и ухода из жизни из-за несчастного случая. Расширенный - риски временной нетрудоспособности и госпитализации, в том числе в результате занятий любительским спортом.

Об этом в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis сообщила пресс-служба Сбера со ссылкой на генерального директора "Сберстрахования" Игоря Кобзаря.

"Если вы решили защитить себя на время предстоящей активности, будь то катание на сноуборде или поездка загород, - это можно сделать в несколько кликов: включить страховку и выбрать необходимое количество часов. Сейчас сервис доступен в веб-приложении и на сайте, но уже в марте 2025 года он появится и в мобильном приложении", - отметил Кобзарь.

В пресс-службе также добавили, что в обоих тарифах человек получает в свое распоряжение 700 страховых часов, которые он может подключать, когда планируется поездка, спортивные соревнования или другая активность, сопряженная с дополнительным риском. Страховку можно подключить на любое количество имеющихся в распоряжении часов, минимально - на один час.

Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2024 проходит с 16 по 18 октября на федеральной территории Сириус. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.