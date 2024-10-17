Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России за январь - сентябрь 2024 года оштрафовала газораспределительные организации на 275,7 млн рублей, говорится в сообщении службы.

"За девять месяцев 2024 года ФАС оштрафовала газораспределительные организации на 275,7 млн рублей. Об этом сообщили представители ведомства на IX ежегодной Всероссийской тарифной конференции", - отмечается в сообщении.

ФАС выявила 848 нарушений, из которых 684 зафиксированы в сфере обеспечения бесплатной догазификации граждан до земельного участка. За это газораспределительные компании оштрафованы на 209,1 млн рублей, отметили в службе.

В рамках мониторинга по стандартному техприсоединению к газу территориальные органы ведомства выявили 164 нарушения и оштрафовали организации на 66,6 млн рублей.

О социальной газификации

Президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в 2021 году поручил обеспечить бесплатное строительство подводящих газовых сетей к границам земельных участков, поставив задачу провести эти мероприятия до 1 января 2023 года. Газ до участка подводится без привлечения средств граждан за счет средств единого оператора газификации - ПАО "Газпром" - и инвестиционных надбавок газораспределительных организаций. Также средства могут привлекаться за счет льготных кредитов и займов.

С ноября 2022 года программа социальной газификации стала бессрочной и распространилась на котельные, обеспечивающие теплоснабжение образовательных и медицинских учреждений.

В послании Федеральному собранию в 2024 году глава государства сказал, что программа социальной газификации должна быть расширена для обеспечения возможности подключения участков в садоводческих товариществах. 17 апреля вице-премьер Александр Новак заявил, что граждане РФ уже могут подавать заявки на газификацию домов в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) в газифицированных населенных пунктах. Потенциал догазификации жилья в СНТ оценивается в порядка 1,5 млн домов.