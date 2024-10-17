ММК в январе - сентябре снизил выплавку стали

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) снизил выплавку стали за январь - сентябрь 2024 года на 10,6%, до 8,83 млн тонн относительно девяти месяцев 2023 года, чугуна - на 2,2%, до 7,36 млн тонн, говорится в сообщении компании.

Снижение выпуска стали связано с сокращением потребности в стали на фоне ремонтов в прокатном переделе и снижения деловой активности в III квартале 2024 года, уточняется в сообщении. В то же время снижение выплавки чугуна за отчетный период произошло на фоне большего объема капитальных ремонтов в доменном переделе.

Продажи металлопродукции группой ММК в январе - сентябре составили 8,26 млн тонн, снизившись к уровню 2023 года на 7,1% вследствие проведения капитальных ремонтов прокатного оборудования в начале года и замедления деловой активности в III квартале 2024 года. При этом продажи премиальной продукции сократились на 5,4% относительно 9 месяцев 2023 года, до 3,63 млн тонн, отражая влияние ремонтов на производство холоднокатаного проката и снижение продаж толстого листа стана 5000 вследствие усложнения производимого сортамента при полной загрузке агрегата.

Результаты III квартала

По итогам III квартала ММК в квартальном выражении сократил выплавку чугуна на 10,6%, до 2,36 млн тонн, выплавку стали - на 26,6%, до 2,48 млн тонн. "Основные причины: ремонтная программа в доменном переделе, снижение покупательской активности в России в связи с ростом процентных ставок и завершения программы льготной ипотеки, а также неблагоприятная конъюнктура рынка стали в Турецкой Республике", - отметили в компании.

Продажи металлопродукции за отчетный период сократились на 18,7% в квартальном выражении, до 2,48 млн тонн, отражая влияние ремонтной программы, замедление деловой активности на фоне роста стоимости заемного финансирования и завершения программы льготной ипотеки.

Прогноз компании

В ММК отмечают, что проведение капитальных ремонтов в доменном переделе, а также планируемый капитальный ремонт конвертера окажут значительное влияние на производственные возможности ММК в IV квартале 2024 года. При этом ожидается, что влияние высокой ключевой ставки на инвестиционную активность, снижение объемов ипотечного кредитования и сезонный фактор продолжат сказываться на замедлении покупательской активности на российском рынке.

"При этом ожидается сохранение устойчивого металлопотребления в автомобильной отрасли и других секторах машиностроения", - добавили в компании.

В IV квартале ММК продолжит максимизировать загрузку агрегатов, производящих премиальную продукцию, отметили в ММК.