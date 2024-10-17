ДОМ.РФ расширит работу над стандартами открытых API на площадке "Финтех"

Институт развития ДОМ.РФ, "Альфастрахование", "Страховой дом ВСК" и Ассоциация "Финтех" (АФТ) расширят совместную работу над пилотированием стандартов открытых API (Application programming interface - интерфейс, позволяющий приложениям и сервисам обмениваться данными).

Соглашение об этом было подписано в ходе форума Finopolis-2024, сообщила пресс-служба госкомпании.

"Меморандум предполагает совместное участие в рабочих группах по разработке и пилотированию стандартов открытых API на площадке Ассоциации "Финтех", а также расширение пилотных проектов и исследований в области финансовых технологий", - говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие управляющий директор ДОМ.РФ Николай Козак, генеральный директор Ассоциации "Финтех" Максим Григорьев, генеральный директор "Альфастрахования" Владимир Скворцов и генеральный директор "Страхового дома ВСК" Александр Тарновский.

Козак напомнил, что ДОМ.РФ и Банк ДОМ.РФ первыми в РФ реализовали пилотный проект по обмену данными о договорах в рамках ипотечного кредитования и страхования через открытые API на площадке Ассоциации "Финтех". "Клиенту не нужно собирать дополнительные справки или куда-то ходить, чтобы продлить страховку. Таким образом мы организуем бесшовный сервис по страхованию, соблюдая все стандарты и правила обмена данными", - отметил он.