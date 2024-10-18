Совкомбанк стал ключевым партнером фонда «Сколково»

Совкомбанк первым среди частных банков получил статус ключевого партнёра фонда «Сколково» (входит в группу ВЭБ.РФ).

Это открывает новые возможности для совместных проектов и инвестиций в инновации, заявил зампред правления финансовой организации Альберт Борис.

«Мы уверены, что наше сотрудничество поможет не только развивать техническую экспертизу, но и поддерживать некоммерческие организации. Вместе мы сможем создать эффективные решения, способствующие цифровизации и устойчивости благотворительного сектора экономики России», — подчеркнул топ-менеджер банка.

В рамках партнёрства на горизонте следующих пяти лет Совкомбанк планирует вложить в совместные проекты с фондом «Сколково» более 650 млн рублей. Соглашение об этом было подписано на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis-2024.

Значительная часть будущих инициатив банка и фонда будет направлена на развитие проекта «Технологии добра» — маркетплейса цифровых продуктов, нацеленного на организацию системной помощи социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО). До конца года стороны планируют провести одноименную конференцию, которая объединит бизнес, государство и НКО в решении стратегических задач некоммерческого сектора.

«Совкомбанк за четыре года партнёрства с фондом «Сколково» создал R&D-центр в сфере IT и финтех в несколько тысяч человек, внёс значимый вклад в популяризацию IT-профессий через серию хакатонов, внедрил десятки решений наших резидентов, вышел на IPO и провёл ряд исследований в сфере цифровизации», — отметил управляющий директор фонда «Сколково» Павел Новиков.

По его словам, за последний год проект «Технологии добра» позволил цифровизировать свыше 500 благотворительных организаций. При этом статус ключевого партнёра является подтверждением значимости вклада в развитие экосистемы инноваций в России и высокой оценкой исследовательской деятельности Совкомбанка со стороны фонда «Сколково», добавил Новиков.