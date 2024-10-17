Мосбиржа начала торги акциями "Озон фармацевтики"

Московская биржа начала торги акциями фармацевтической компании "Озон фармацевтика", сообщает биржа.

"17 октября 2024 года на Московской бирже стартовали торги акциями ПАО "Озон фармацевтика", одного из ведущих производителей лекарственных препаратов в России. Торговый код - OZPH. Акции включены в котировальный список первого уровня Московской биржи, торги и расчеты осуществляются в российских рублях", - говорится в сообщении.

В рамках первичного размещения акций (IPO) эмитент разместил 98,6 млн акций по цене 35 рублей и привлек 3,45 млрд рублей. Рыночная капитализация компании по итогам IPO составила около 38,5 млрд рублей. Акционерами компании стали более 40 тыс. частных инвесторов. Привлеченные средства "Озон фармацевтика" планирует направить на реализацию долгосрочной стратегии развития и другие общекорпоративные цели, отмечается в сообщении биржи.

Группа "Озон фармацевтика" - российская фармацевтическая компания. Ее продукция представлена во всех фармацевтических нишах: традиционной низкомолекулярной фармацевтике, производстве препаратов для лечения онкологических и сложных аутоиммунных заболеваний, а также наукоемких лекарственных препаратов в сфере биотехнологий. Группа фокусируется на производстве дженериков. В портфеле компании свыше 500 регистрационных удостоверений, а более 65% выручки приходится на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты.