Reuters: UniCredit все еще ожидает решения суда Евросоюза по иску против ЕЦБ

Итальянский банк UniCredit все еще ожидает решения суда Евросоюза по своему иску против Европейского центрального банка (ЕЦБ) из-за его предписания ввести ограничения на финансовую деятельность в России. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, UniCredit потребовал аннулировать все требования ЕЦБ или хотя бы постановления, касающиеся выдачи кредитов, ограничений по вкладам и платежам.

По информации агентства, у ЕЦБ есть так называемый "белый список" российских клиентов, на которых не распространяется требование об ограничении на проведение платежей.

Источники сообщили, что итальянский банк также испытывает сложности с увеличением своей доли в немецком банке Commerzbank из-за отсутствия разрешения со стороны ЕЦБ.

Ранее итальянский банк UniCredit оспорил в суде ЕС право ЕЦБ требовать от него ограничения финансовой деятельности в России, подчеркнув, что действия ЕЦБ нарушают права собственности, право на ведение бизнеса и выходят за пределы компетенции этой структуры. Иск был подан 29 июня этого года.

Постановление ЕЦБ от 22 апреля 2024 года, согласно которому банку UniCredit с 1 июня 2024 года запрещено выдавать новые или продлевать ранее выданные кредиты, а также принимать на различные вклады деньги российских клиентов за исключением дочерних предприятий компаний из США, ЕС, Великобритании и Швейцарии, работающих на территории России. С 1 сентября банк по тому же требованию ЕЦБ должен был прекратить обслуживать переводы российских клиентов в евро, долларах, британских фунтах, юанях и других валют.