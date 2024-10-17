Для топ-менеджмента российского бизнеса разработали новый сервис

Альфа-Банк на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2024 представил новый сервис Альфа-Босс для топ-менеджеров среднего и крупного бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Новый сервис позволяет пользователям следить за движением финансов по всей группе компаний в режиме реального времени, узнавать о доступных предложениях, а также делегировать задачи исполнителям и контролировать их решение.

При этом группы компаний можно формировать как конструктор, например — по сфере деятельности.

В банке уточнили, что новый функционал интегрирован в мобильное приложение Альфа-Бизнес. При этом его структура позволяет максимально экономить время руководителя бизнеса, а также дает возможность оперативно включаться в рабочие процессы на любой стадии.

«Руководитель — тоже человек. Ему нужен банковский сервис для бизнеса, такой же удобный, как сервис для физических лиц. Альфа-Босс как раз про простоту, удобство и скорость работы руководителей бизнеса с банком. Мы за экономию времени и комфорт наших клиентов», — отметил старший вице-президент, руководитель департамента продаж и развития среднего бизнеса Альфа-Банка Евгений Монин.

Отмечается, что все продукты банка объединены в интуитивно понятную структуру, которая обеспечивает аналитику и экспертную поддержку. Так, в приложении клиенты получают только персонализированные предложения, сформированные на основе ИИ с учетом индивидуальных потребностей и текущего портфеля.

Кроме того, связь с закрепленным менеджером доступна через безопасный чат. Вся переписка проходит через собственные защищенные каналы банка с сохранением истории. Это обеспечивает необходимый уровень безопасности и конфиденциальности.