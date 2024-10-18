Сбер рассказал об успешном тестировании ИИ в бюджетном процессе

Порядка 85% решений, принятых с помощью искусственного интеллекта в рамках бюджетного процесса, совпадает с решениями специалиста Минфина, в будущем его применение позволит улучшить контроль расходов федерального бюджета, заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, выступая на Московском финансовом форуме.

"Этим летом мы начали сотрудничать с Минфином по теме применения ИИ в бюджетном процессе, а именно - применении AI-агента, который помогает эксперту проверять направления расходов и согласование кодов бюджетной классификации. Хочу сказать, что по итогам пилотного тестирования уже получены впечатляющие результаты: 84% решений AI-агента совпадает с решением специалиста Минфина и кратно уменьшает количество итераций по сложным заявкам. Благодаря AI-агенту формулировки статей становятся более детальными, четкими и понятными, что в будущем позволит улучшить контроль расходов федерального бюджета", - рассказал он.

По словам Вдехяина, сейчас невозможно разделить финансовый сектор и технологии, искусственный интеллект является главной технологией, которая проникла во все бизнес-процессы.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством Московского финансового форума.