Rambler&Co победил в конкурсе «1С: Проект года» с уникальным мобильным решением для документооборота

Rambler&Co награжден в престижном конкурсе «1С: Проект года», в номинации «Технологии: Мобильные решения» за создание приложения для согласования и подписания документов в системе электронного документооборота (СЭД). Новый инструмент стал важным шагом в оптимизации внутренних процессов компании и сокращении времени обработки документов. Все процессы удалось интегрировать в одном удобном приложении, что существенно упростило работу сотрудников компании. Жюри отметило проект Rambler&Co как пример успешной интеграции современных технологий для решения сложных бизнес-задач.

© Пресс-служба Rambler&Co

Необходимость объединения разрозненных информационных систем продиктована масштабом деятельности Rambler&Co. Это крупнейший медиахолдинг России, интернет-СМИ которого читают более трети всех пользователей Рунета. Управление такими активами требует быстрого и эффективного согласования различных документов. Мобильное приложение, разработанное на платформе 1С, решает эти проблемы и позволяет сотрудникам Rambler&Co бесшовно решать множество задач в едином интерфейсе. Согласование и подписание документов из систем «1С:Документооборот», «1С БИТ.Финанс» и других корпоративных модулей проходит быстрее и проще. Приложение также поддерживает интеграцию с корпоративным порталом медиахолдинга, что даёт возможность согласовывать заявки на обучение, командировки и отпуска. Более того, внедренный push-уведомлениями функционал помогает сотрудникам не пропускать важные задачи.

© Пресс-служба Rambler&Co

Одной из ключевых особенностей приложения является высокий уровень безопасности. Благодаря отсутствию промежуточных серверов, передача данных осуществляется напрямую, что минимизирует риски утечки информации. Все данные надежно зашифрованы, что особенно важно для медиахолдинга.

Конкурс «1С: Проект года» проводится с целью определения передовых пользователей и партнеров, которые добились максимальных успехов в цифровизации, продвижения знаковых проектов внедрения решений системы «1С:Предприятие 8».