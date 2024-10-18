Минфин не получал заявку "Лукойла" на выкуп акций у нерезидентов

Минфин РФ не получал заявку "Лукойла" на выкуп акций у нерезидентов.

Об этом журналистам сказал замглавы министерства Алексей Моисеев в кулуарах Московского финансового форума.

"На рассмотрении такого запроса нет. У нас ее в банке заявок на очереди нет", - сказал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос.

В середине 2023 года вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что федеральные органы власти формируют позицию по просьбе "Лукойла" о выкупе до 25% своих акций у нерезидентов за счет собственных средств. Он отметил, что работает специальная комиссия, которая рассматривает такие обращения.

Уставный капитал "Лукойла" состоит из 692 865 762 акций.

Ранее подобный выкуп осуществил ретейлер "Магнит", который приобрел 16,9 млн акций (16,6% от всех выпущенных акций) у миноритариев на сумму 37,4 млрд рублей. По итогам сделки было удовлетворено около 200 заявок от инвесторов из США, Великобритании, Германии, Италии, Швейцарии, скандинавских стран, Сингапура, Японии, Канады, Австралии и других юрисдикций. Подобные сделки должны быть одобрены властями РФ.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством Московского финансового форума.