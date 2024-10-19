Минфин скорректировал список компаний на приватизацию

Министерство финансов России направило в кабмин скорректированный список компаний на приватизацию. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в беседе с «Известиями» на Московском финансовом форуме.

«Недавно мы направили обновленный пакет в правительство с предложениями по приватизации», — отметил он.

Силуанов подчеркнул, что все планы Минфина по приватизации выполнят или даже перевыполнят.

Силуанов выступил против дополнительного увеличения налога на прибыль для банков

В бюджете предусмотрены сравнительно небольшие доходы от приватизации — 1,2 млрд рублей, уточнило издание. Но министр говорил о том, что в текущем году Россия должна получить от приватизации 100 млрд рублей.

В конце прошлого года Минфин РФ подготовил список из около 30 крупных компаний с госучастием для возможной приватизации. В перечень вошли предприятия, где доля государства превышает 50%. Министерство предлагает сократить госучастие в них, сохранив при этом контрольный пакет.

В июне Госдума приняла законопроект, которым запрещается приватизировать имущество религиозного назначения. Закон был разработан по инициативе Русской православной церкви. Документ предусматривает, что сделки по приватизации религиозного имущества будут считаться недействительными.

Росимущество сообщало, что поступления в российский бюджет от приватизации по итогам января — сентября уже составили 48 млрд рублей.

Ранее в России задумались над приватизации непрофильных активов.